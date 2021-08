PS4 sarà supportata per molti anni, rassicura Pachter

Con il rilascio di PlayStation 5, molti utenti PS4 si sono chiesti fino a quando Sony continuerà a rilasciare giochi sulla piattaforma. Molte produzioni sono state finora esclusive PS5 come Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal o Demon’s Souls, mentre altre sono state rilasciate sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5: pensiamo a Marvel’s Spider Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure, gli imminenti Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok.

PS4 è ancora lontana dal morire definitivamente, e anche un noto analista la pensa così. Durante il suo solito show su YouTube, Michael Pachter ha risposto alla domanda di un utente che chiedeva proprio quanto a lungo Sony avrebbe continuato a supportare PlayStation 4. La risposta è molto semplice, ma lascia anche molti interrogativi su quello che sarà il futuro della piattaforma di vecchia generazione: secondo Pachter, la compagnia continuerà a pubblicare giochi su PS4 fin quando non avranno venduto abbastanza PS5 da potersi garantire ricavi altrettanto elevati.

La presenza di tripla A esclusivi per la console di nuova generazione esiste principalmente per trainare le vendite della stessa, già molto alte, andando poi ad aumentare progressivamente la loro quantità fino a quando Sony non potrà permettersi di rilasciare soltanto esclusive PlayStation 5. Di conseguenza, Pachter crede che il supporto a PS4 durerà fino al 2023, mentre nel 2022 ci sarà un aumento vertiginoso di giochi esclusivi per PS5. Parliamo quindi di stime che possono far contenti tutti, sia coloro che sono riusciti a mettere le mani sulla nuova console che chi non ne ha ancora avuto l’opportunità.

Da una parte abbiamo delle produzioni molto importanti, come Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, che potranno essere giocate anche su un hardware meno performante, ma molti lamentano la possibile limitazione tecnica dei giochi cross-gen. Insomma, la situazione è senza dubbio molto soggettiva. Per questo motivo, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate: credete sia giusto che il supporto di PS4 possa durare fino al 2023 oppure pensate che un abbandono prematuro della piattaforma possa comportare più vantaggi che problemi?