PS5, alcuni titoli Ubisoft non sono retrocompatibili

Vi stavate ponendo un po’ di domande sulla questione? Un paio di giorni fa vi avevamo accennato alla lista dei titoli che non saranno retrocompatibili con PS5. La lista in questione era abbastanza corta e principalmente si trattava di titoli che erano ormai poco giocati e che non avevano avuto un grande successo, l’effetto è stato infatti quasi una sorta di “spallucce” da parte dell’utente. Anche se non al 100% la console di Sony quindi doveva garantire retrocompatibilità a tutti gli altri titoli usciti durante la generazione di Playstation 4.

I problemi sembravano finiti vero? Cosi però sembra non essere, difatti oggi Ubisoft ha annunciato che alcuni titoli sviluppati in passato non saranno compatibili con il nuovo hardware Playstation. Nello specifico si tratta principalmente di alcuni capitoli della serie di Assassin’s Creed appartenenti al filone Syndicate. Ecco la lista completa di tutti i giochi del publisher con cui ci saranno problemi di compatibilità.

Assassin’s Creed Syndicate,

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack,

Assassin’s Creed Chronicles India,

Assassin’s Creed Chronicles China,

Assassin’s Creed Chronicles Russia,

Risk,

Star Trek Bridge Crew,

Werewolves Within,

Space Junkies

Ovviamente la notizia ha destato non poche perplessità sulla questione. D’altronde Sony aveva confermato esplicitamente con un post sul blog che la console sarebbe stata compatibile quasi al 100%, speriamo che la cosa non si ripeta con altri publisher e che tutto possa finire per il meglio.

Sicuramente ci saranno stati altri tipi di problemi per quanto riguarda Ubisoft e sicuramente PS5 godrà di tantissimi titoli retrocompatibili che potremo rigiocare tranquillamente in comodità. Dall’altro lato invece abbiamo Xbox Series X e Series S che saranno completamente retrocompatibili al 100% senza alcun problema di sorta. A questo punto speriamo di poter avere notizie a riguardo anche da Sony stessa e speriamo che tutto si possa risolvere, magari anche con un aiuto nel risolvere i problemi di compatibilità. Voi avete già scelto su che console giocherete?