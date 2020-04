PS5, altri render fan made immaginano la nuova console Sony

L’annuncio del DualSense ha scatenato l’immaginazione collettiva. Decine e decine di render stanno ormai spopolando in rete cercando di immaginare al meglio la prossima PS5 made in Sony. L’unica cosa che sembra prevalere per ora è il fatto che secondo tutti gli appassionati, visto il colore del nuovo pad, la console sia totalmente bianca con accenni di led blu e qualche sfumature di nero qua e la.

Una caratteristica che potrebbe essere veritiera, è che PS5 potrebbe divenire la prima piattaforma da salotto dell’azienda giapponese a essere bianca e non grigia (PsOne e PlayStation) o nera. Non che il colore sia fondamentale chiariamoci, ma sarebbe comunque interessante vedere un eventuale cambiamento estetico fuori dai canoni classici PlayStation, testimoniando la volontà di cambiare e puntare a qualcosa di diverso.

Oggi possiamo vedere altri render fan made che nonostante siano basati sull’immaginazione, risultano decisamente apprezzabili vista la qualità. Ce ne sono di tutti i tipi, qualcuno prova ad abbozzare una forma standard – magari simile a PS4 – altri invece immaginano PS5 come una scatola o vicina a Xbox Series X. Di seguito potete vedere alcuni esempi, molti dei quali molto godibili e che tutto sommato non sono affatto male.

La verità è che il design è sempre importante per l’utenza, anche perché ormai le console sono divenute delle vere e proprie opere estetiche da piazzare in salotto, ma c’è da dire che l’aspetto deve far fronte anche a una dissipazione come si deve, ragion per cui è improbabile pensare a certe forme.

Ora vogliamo sapere da parte vostra che cosa ne pensate e che in quale forma e colore vorreste vedere la prossima PS5 in uscita durante l’inverno 2020 – salvo rimandi causati dall’epidemia. Utilizzate lo spazio riservato ai commenti per raccontarci le vostre opinioni in merito. Per voi l’estetica è importante? Vorreste qualcosa di classico o futuristico come il DualSense?