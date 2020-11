PS5, anche Amazon conferma l’uscita anticipata?

Pensavate che il toto data fosse finito? E invece sembra proprio di no. Dopo la notizia di ieri del lancio anticipato di PS5 in Germania, in molti si sono chiesti se la cosa fosse davvero possibile e se Sony possa dire qualcosa a riguardo. Ovviamente dopo ieri tantissimi utenti sono andati in cerca di informazioni per capire se anche altri store hanno in mente di programmare l’uscita anticipata della console, in via del tutto eccezionale, soprattutto nel caso in cui alcuni negozi dislocati in tutti Italia si trovino costretti a lavorare soltanto con spedizioni online.

In questo senso un utente di un forum ha rivolto la domanda esplicita anche ad Amazon che prontamente ha risposto sul quesito PS5 e data di consegna. L’assistenza di Amazon, come potete leggere direttamente voi, ha asserito che alcune consegne sono previste prima del 19. Ovviamente la cosa non è sicuramente una certezza ed è dovuta per evitare problemi logistici. La data di consegna infatti non è cambiata per gli acquirenti su Amazon, potete verificare stesso voi andando sul portale.

Quindi potrebbe essere una cosa limitata ad una piccola percentuale di utenza, e che non influisce sulla totalità delle spedizioni. In questo momento che vi stiamo scrivendo inoltre non sappiamo quali saranno i risvolti su questa fantomatica uscita anticipata di PS5. Finché non avremo direttamente Sony a parlare nulla sarà certo. Ovviamente come potete ben immaginare sicuramente le console arriveranno molto prima nei magazzini e molti store sul territorio nazionale hanno cominciato a chiamare gli utenti per confermare data e orario per ritirare le loro console.

Il tutto per non creare disagio soprattutto in questi tempi in cui bisogna stare attenti a non creare assembramenti, e sappiamo bene quanto l’uscita delle nuove generazioni di console negli anni abbia causato non pochi disagi soprattutto nei paesi anglofoni, come America e UK. Voi cosa ne pensate di questi rumor? Pensate che ci sia qualche possibilità di avere PS5 nelle nostre mani prima del 19?