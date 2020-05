PS5: secondo il direttore di Hellpoint, il sistema Audio 3D sarà più facile da implementare

Tra tutte le funzioni che Sony ha rivelato finora riguardo alla PS5, una in particolare che ha destato l’attenzione da parte degli sviluppatori, assieme alle caratteristiche del controller DualSense e del feedback aptico, è stato il sistema dell’audio 3D, il Tempest Engine, grazie al potenziale che offre per migliorare l’esperienza uditiva nei videogiochi. Uno sviluppatore, che tra i tanti è rimasto molto colpito dal Tempest di PS5 è Marc-André Jutras, direttore tecnico di Cradle Games, il team che sta sviluppando Hellpoint, un nuovo RPG sci-fi soulslike.

Parlando con la testata di GamingBolt, Jutras ha discorso sull’Engine e sulla sua natura che sfrutta l’accelerazione hardware, dicendo che, sebbene l’audio 3D esista già da diverso tempo, il fatto che PS5 lo utilizzi sfruttando la potenza del suo hardware farà sì che non solo il sistema sarà più facile da implementare in tutti i giochi, ma garantirà anche ottime prestazioni da parte della CPU della console. “L’audio 3D esiste già da diverso tempo ed è in utilizzo sulle console attuali, anche se non tutti i giochi riescono a sfruttarlo al meglio, poichè richiede troppa potenza da parte del processore, e finora doveva essere eseguito tramite software“, ha commentato Jutras.

“Ma ora sfrutterà l’accelerazione hardware, e questo significa che non c’è motivo per non utilizzarlo: per noi, significa garantire un miglioramento audio semplicemente premendo un tasto, assumendo che l’utilizzatore abbia un sistema audio adatto a riprodurlo fedelmente. Tramite questo sistema, potremmo liberare un thread della CPU, diminuendo il carico di lavoro di quest’ultima ed aumentando le performance in fase di gioco“, ha affermato Jutras, terminando l’intervista.

Tuttavia, ci sono ancora diverse cose che non conosciamo sul Tempest Engine o sulla sua applicazione ( o in generale, su PS5 nel suo insieme), ma è probabile che Sony chiarirà gli ultimi dubbi a breve, tramite l’evento atteso per i primi di giugno. Diteci, voi cosa ne pensate del sistema audio di PS5? Credete che sia davvero rivoluzionario e cambierà l’esperienza uditiva dei giochi futuri?