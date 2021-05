PS5 battuta da Xbox Series X, in UK la console Microsoft guadagna terreno

Sono passati diversi mesi dal lancio delle nuove console che hanno inaugurato la nona generazione, ma ancora oggi molti utenti si sono ritrovati a mani vuote per via dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. Nonostante alcuni momenti in qui le maggiori aziende del settore propongono delle unità in vendita online, il dato è tutt’ora allarmante. Ciononostante le vendite continuano a crescere a dismisura e, proprio in queste ore, siamo venuti a sapere dei dati relativi del Regno Unito con PS5 che sta perdendo terreno.

Gli ultimi dati relativi allo scorso mese concessi da GamesIndustry testimoniano come Nintendo Switch continui a dominare inesorabilmente la classifica delle vendite mantenendo il primo posto con oltre 90 mila unità vendute nell’arco di sole 4 settimane. Dall’altra parte vediamo come PS5 stia scendendo a causa di un forte calo dell’offerta superata dalla sua predecessore, richiesta molto nell’ultimo periodo.

Xbox Series X e S hanno visto invece il risultato opposto ad aprile, grazie anche ad una fornitura maggiore rendendole le due console più vendute dopo Nintendo Switch. GamesIndustry ha quindi dichiarato che le due macchine targate Microsoft “stanno recuperando terreno rapidamente”. Questo effetto si è visto anche sulla vendita di accessori, il nuovo controller wireless di Xbox infatti è stato il più venduto ad aprile nel Regno Unito, con il DualSense che si deve accontentare del secondo posto. È interessante inoltre notare come il DualShock 4 abbia avuto un incremento di richieste grazie anche al ritorno all’acquisto di PS4, posizionandosi al quinto posto.

PS5 insomma nel Regno Unito sta perdendo terreno con un incremento della domanda verso la sua console “rivale”. Tutte e due nel loro breve arco di vita si sono viste comunque colpite dall’emergenza sanitaria ma, nonostante questo, hanno avuto risultati a dir poco fantastici. Vedremo quindi in futuro chi la spunterà, analizzando inoltre l’andamento in giro per il mondo. Fateci intanto sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata.