PS5, brutta notizia, usa i Primitive Shader: Series X usa i Mesh Shader

Quali sono le differenze tra PS5 e Xbox Series X? Difficile (e ingiusto) fare una comparativa completa in poche parole, ma ora possiamo sottolineare almeno una grande differenza: secondo quanto segnalato da Digital Foundry, PS5 usa i Primitive Shader dell’architettura RDNA 1 di AMD, mentre Xbox Series X usa i Mesh Shader di RDNA 2.

I Primitive Shader furono presentati nel giugno 2019 per RDNA 1 e furono mostrati da Sony nella presentazione “Road to PS5”. Xbox Series X, invece, ha optato per le tecnologie più recenti e, non ha caso, Microsoft ha sottolineato la cosa nella sua campagna di marketing negli ultimi mesi, probabilmente sapendo che la diretta concorrente non sarebbe stata in grado di offrire lo stesso livello tecnologico.

Digital Foundry say that Series X|S has a more complete programmable front end (Mesh Shaders/VRS/SFS) than the old PS5 primitive shaders. Primitive Shaders were presented by AMD in June 2019 for RDNA1 and shown by Sony on "Road to PS5" presentation. pic.twitter.com/mNwibSqW5U — Siri's Ex. (@architectu2) October 30, 2020

Non si tratta però dell’unica conferma. PS5, infatti, manca delle istruzioni INT8 / INT4 usate per il machine learning. Xbox Series X, invece, può utilizzarle. Per il momento il machine learning e l’inteliggenza artificiale non hanno un grande impatto sull’ecosistema console, ma sul lungo periodo potrebbe fare la differenza. Pensiamo ad esempio al DLSS di Nvidia che è in grado di migliorare la qualità dell’immagine e anche le prestazioni dei giochi.

Non è certamente una buona notizia per PS5, che deve fin da subito fare i conti con un’avversaria più potente. Ricordiamoci infatti che, all’inizio della generazione PS4 – Xbox One, la console di Sony PlayStation ottenne il favore del pubblico (anche) perché era leggermente più potente della macchina da gioco di Microsoft.

Oramai, questo tipo di informazioni non varieranno i risultati del D1 e dei primi mesi (i preorder sono sold-out praticamente ovunque da tempo), ma sul lungo periodo il pubblico potrebbe rivolgere il proprio favore a Xbox Series X. Saranno comunque i giochi first party a fare una risposta definitiva alla questione: speriamo che i team di Microsoft rilascino presto i propri prodotti, potrebbero veramente essere una sorpresa.