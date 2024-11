PS5 Cobalt Star: il bundle che tutti i fan di Fortnite stavano aspettando è in SUPER SCONTO!

Se siete alla ricerca di una console next-gen che si distingua per stile e contenuti esclusivi, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che fa per voi. Il Bundle PS5 Cobalt Star di Fortnite è ora disponibile a 474,99€, rappresentando un'occasione unica per entrare nel mondo PlayStation 5 con un'edizione speciale che celebra uno dei videogiochi più popolari di sempre.

Console PlayStation 5 Cobalt Star Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Questa edizione speciale della PS5 è perfetta per chi desidera distinguersi con una console dal design esclusivo e, al contempo, immergersi nell'universo di Fortnite con contenuti dedicati. Il bundle include un controller DualSense personalizzato nella colorazione Cobalt Star e contenuti digitali esclusivi per il battle royale di Epic Games, appena diventato protagonista di un'interessante vicenda per i The Game Awards, rendendolo particolarmente appetibile per i fan del gioco.

La console mantiene tutte le caratteristiche tecniche che hanno reso la PS5 un punto di riferimento nel gaming moderno. Il processore AMD Zen 2 e la GPU RDNA 2 garantiscono prestazioni di alto livello, mentre il drive SSD personalizzato assicura tempi di caricamento rapidissimi. L'esperienza è ulteriormente arricchita dal sistema audio 3D Tempest e dal feedback aptico del controller DualSense, che eleva l'immersione a nuovi livelli.

Il bundle si distingue anche per i contenuti digitali inclusi, tra cui la skin Cobalt Star esclusiva, 1.000 V-Buck da spendere nel negozio di gioco e altri elementi cosmetici che renderanno l'esperienza di gioco ancora più personale e distintiva.

Attualmente disponibile a 474,99€, il Bundle PS5 Cobalt Star di Fortnite rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera entrare nel mondo PlayStation 5 con stile. La combinazione di hardware next-gen, design esclusivo e contenuti bonus per Fortnite rende questo bundle un'opzione estremamente interessante per giocatori vecchi e nuovi, offrendo un'esperienza di gioco completa e ricca di contenuti esclusivi!

Vedi offerta su Amazon