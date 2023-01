La next gen non è partita benissimo. Al di là dei pochi giochi destinati esclusivamente ai nuovi hardware di Sony e Microsoft, PS5 e Xbox Series X hanno sofferto di una lunga assenza dai negozi. Se per Microsoft la situazione è migliorata dopo poco tempo, per il colosso nipponico in verità ci è voluto più tempo del previsto, ma ora il peggio sembra essere alle spalle, come testimoniato su Twitter.

Almeno negli USA, il paese dove la competizione tra i due hardware sembra essere più serrata che mai, si moltiplicano le segnalazioni di PS5 disponibili nei negozi. Su Twitter è possibile infatti vedere foto e leggere testimonianze di chi semplicemente si è recato da Walmart o altri retailer, riuscendo ad acquistare la console senza liste d’attesa, esattamente come è capitato fino all’epoca di PS4 e Xbox One, dove i giocatori non hanno mai dovuto faticare per potersi regalare una console.

Anche in Giappone e nel Regno Unito la situazione migliora di giorno in giorno, con diverse unità disponibili. Certo, siamo ancora ben lontani da un’invasione di PS5 nei negozi, ma sicuramente ci sono dei segnali incoraggianti, che dimostrano come Sony sia forse riuscita ad arginare il periodo più nero per quanto riguarda la distribuzione del suo nuovo hardware.

Hey PS5 systems are actually showing up in stores pic.twitter.com/CU5Lec9h4Y — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) January 1, 2023

La disponibilità di PS5 resterà sicuramente ancora limitata per un po’ di tempo. Nonostante ciò è molto probabile che il 2023 sarà l’anno della svolta. Per ora, almeno in Italia, non si segnalano grandi cambiamenti, ma il nostro è un mercato comunque secondario rispetto ad altri ed è molto probabile che ogni sforzo di Sony sia per ora rivolto ad altri paesi. Non appena la situazione si normalizzerà, allora anche da noi probabilmente sarà più facile (e diciamocelo, anche normale) acquistare una nuova console. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.