PS5: consegna a casa da GameStop in zona Rossa, le email stanno arrivando

PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment, sarà finalmente disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020. La macchina da gioco è sold-out in praticamente ogni catena sin dal primo giorno di prevendita. Chi ha potuto ha prenotato la console per tempo e aspetta ora di poterla ritirare: nelle zone Rosse, però, la questione è più complessa. Fortunatamente, GameStop permette di convertire l’ordine e farsi spedire a casa PlayStation 5. Ora, possiamo confermarvi che la catena sta inviando le email per completare questa procedura.

Se avete prenotato PS5 (segnalata sullo scontrino come “PS5 D1”) con ritiro in negozio, infatti, dovrebbe esservi arrivata una prima email o un SMS che vi rimanda a un modulo per richiedere la consegna a casa di PlayStation 5, fondamentale per chi si trova in zona Rossa e non può cambiare comune. Questo modulo va compilato entro le 18.00 di oggi, venerdì 13 novembre 2020: se ancora non l’avete fatto, affrettatevi!

Siamo certi però che gli interessati avranno già completato tale primo passaggio da giorni. Come nel nostro caso, è possibile inoltre che la successiva email (che include tutti i passaggi e le informazioni per completare l’ordine con consegna a casa) abbia tardato ad arrivare: bene, possiamo confermare che le email sono in uscita, in quanto chi scrive questa notizia ha ricevuto la propria.

I passaggi sono molto semplici e tutte le informazioni necessarie (password per accedere alla pagina di PS5, codice giftcard pari al saldo già versato in negozio e pin di sicurezza) sono incluse nella mail. Dovete completare questo ultimo passaggio entro le 18.00 di domenica 15 novembre 2020.

Vi ricordiamo che GameStop cercherà di consegnare le console in 24/48 ore ma, vista la situazione eccezionale, potrebbero esserci dei ritardi. Ricordate inoltre di non affollare i negozi nel caso nel quale non abbiate una prenotazione: Sony PlayStation ha già confermato che ogni vendita sarà gestita online; solo chi ha già prenotato la console e ha un appuntamento potrà ritirare in negozio la propria PS5.