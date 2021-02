PS5: cuffie nuovamente acquistabili su Amazon, console in arrivo?

Su Amazon Italia, sono nuovamente disponibili le Cuffie Pulse 3D, l’headset wireless ufficiale di PS5. Nuove scorte della console potrebbero, quindi, giungere al più presto? Impossibile fornirvi una risposta certa, ma vi consigliamo di tenere d’occhio i link seguenti, PlayStation 5 Standard e PlayStation 5 Digital Edition, in modo da non farvela sfuggire. Potrete acquistare le cuffie, invece, cliccando qui. Vi consigliamo di affrettarvi in quanto potrebbero esaurirsi nel giro di poche ore.

Vi riportiamo di seguito la descrizione dell’headset: “Supera i confini del gioco con la nuova generazione di accessori per PlayStation. Gioca in tutta comodità con le cuffie wireless con microfono ottimizzate per l’audio 3D delle console PlayStation 5. Grazie alla ricarica USB Type-C e al doppio microfono con eliminazione del rumore, puoi chiacchierare agevolmente nel party sfruttando un’acquisizione vocale ultra nitida“.

La situazione delle vendite delle console next-gen di Sony e Microsoft non è delle più rosee: infatti, sembrerebbe che non riescano a superare le loro progenitrici. Colpa di diverse problematiche come quella legata al controverso mercato dei bagarini (che frignano riguardo alle critiche a loro rivolte), ma anche l’indubbio problema logistico legato alla pandemia di COVID-19. Le scorte, comunque, sono destinate ad aumentare nel 2021; quindi, come specificato in precedenza, vi consigliamo di tenere d’occhio i link riportati nel primo paragrafo.

Volete attrezzarvi al meglio per accogliere la vostra nuova generazione videoludica targata Sony? Allora vi consigliamo di dare uno sguardo alle nostre guide dedicate, riguardanti i migliori monitor 4K per PlayStation 5 e i migliori accessori per la next-gen di casa Sony. Siete già tra i felici possessori di PS5, oppure proverete a recuperarla? Argomentate qua sotto nei commenti!