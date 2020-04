PS5: ecco le custodie dei giochi next gen immaginate dai fan

Manca sempre meno al lancio di PS5 e Xbox Series X, nonostante il problema della pandemia causata dal COVID-19, le due aziende hanno ribadito più e più volte che le loro console non subiranno nessun tipo di ritardo e quindi verranno rilasciate a fine di quest’anno. La società giapponese ha rivelato la scorsa settimana il DualSense, nuovo controller di PS5 che ha fatto impazzire il web sia in modo positivo che in modo negativo. Il design risulta decisamente diverso e molto simile al joypad della sua rivale storica composto da un doppio colore che lo rende decisamente accattivante.

In questi giorni sta andando di moda mostrare diversi concept della console targato Sony, alcuni di questi davvero degni di nota. Come abbiamo detto poco fa, il design della console risulta ancora una incognita e tutti gli appassionati videoludici si stanno chiedendo ormai da diverso tempo quando Sony si deciderà a mostrare la propria macchina in tutta la sua bellezza. Una domanda che però molti si stanno facendo è come saranno le custodie di prossima generazione, alcuni utenti sulla nota pagina Reddit hanno provato ad immaginarle adottando anche una versione eco-friendly abbandonando definitivamente la classica forma rettangolare ed attuando una piuttosto minimale. Qui di seguito potete vedere il concept delle custodie sfruttate su due titoli molto attesi: Dying Light 2 e Ghost of Tsushima.

L’utente ruddi2020 ha quindi provato ad immaginare qualcosa di completamente diverso, come successo del resto con il nuovo joypad targato PS5, a noi personalmente questa versione decisamente più “quadrata” e “sottile” piace. Non ci resta quindi che aspettare di vedere in primis la console vera e propria e poi come saranno strutturate le custodie per i giochi in uscita.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacerebbe vedere delle custodie di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità ed informazioni riguardanti PS5.