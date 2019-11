PS5: data di uscita, prezzo e aspetto svelati all’E3 2020 secondo un insider

Mentre il 2019 si avvicina alla propria conclusione, anche l’attuale generazione di console è sempre più prossima al pensionamento. Certo, manca ancora un anno, ma sono molti che hanno già la mente proiettata verso Xbox Scarlett e PlayStation 5. Ora come ora, però, non sappiamo ancora molte cose, come il prezzo, l’aspetto e la data di uscita. Un noto insider, però, afferma che scopriremo tutti questi dettagli legati a PS5 a giugno 2020.

Più precisamente, secondo l’insider PSErebus, PS5 sarà mostrata in modo definitivo all’E3 2020, l’8 giugno 2020. Come già accaduto con PlayStation 4, però, durante il periodo di febbraio e aprile del prossimo anno Sony farà un primo reveal, tramite il quale scopriremo qualche informazione preliminare. A dicembre, inoltre, PlayStatation compie 25 anni e secondo l’insider potrebbero esserci delle sorprese: Sony ha però più volte ripetuto che fino al prossimo anno non verrà detto nulla di nuovo su PS5.

Sony Interactive Entertainment will unveil the price and design of PlayStation 5 publicly at the Sony PlayStation press conference on June 8, 2020 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles #25YearsOfPlay #PS5 #PlayStation5 #E32020 #E32020 pic.twitter.com/7dr1eiLabr — PlayStation (@PSErebus) November 17, 2019

Si è inoltre parlato del prezzo di PS5. Secondo quando rivelato dall’insider, esso è un “incubo”: questo ha spinto molti a pensare che la fascia di prezzo sarà tra i 499 e i 599 dollari. Si tratta però solo di speculazioni assolutamente non confermabili quindi per ora vanno prese con le pinze.

Secondo PSErebus, l’E3 2020 di Sony sarà grandioso e ci saranno tante novità da annunciare. Questo rumor non è importante solo per PS5, ma anche come “conferma” non ufficiale del ritorno di Sony Interactive Entertainment alla kermesse losangelina: ricordiamo infatti che dopo l’abbandono dell’edizione 2019 molto avevano avuto il dubbio che la società intendesse disertare i grandi eventi per sempre.

Diteci, cosa ne pensate? Sareste contenti se Sony annunciasse novità all’E3 2020? Quali sono le vostre speranze per PlayStation 5 e la next-gen in generale?