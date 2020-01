PS5: secondo David Jaffe la console verrà presentata a febbraio

Sono settimane tumultuose in quanto molti leak e voci di corridoio sembrano tuti andare verso una singola direzione: quella della presentazione di PS5 durante il mese di febbraio. Qualche giorno fa alcuni dirigenti di Sony sono stati avvistati a San Francisco, destando la curiosità di molti appassionati e stuzzicando l’idea che qualcosa si stesse già muovendo in termini di annunci. Ora ci si mette anche Dave Jaffe, creatore di God of War, che ha rincarato la dove dicendo la sua riguardo a quando vedremo l’annuncio della nuova console Sony.

Stando alle parole di Jaffe, condivise sul proprio profilo Twitter, quello che aleggia da qualche giorno sarebbe un pò il segreto di Pulcinella. Dalla sua Jaffe, ha la convinzione che nel giro di quattro settimane Sony se ne uscirà con un annuncio in pieno stile PlayStation 4 nel mese di febbraio. “Lasciatemi dire che questo è il peggior segreto nell’ambito gaming in questo momento. Ci sarà un annuncio a febbraio, proprio come è stato per PlayStation 4.”

In un secondo tweet, sempre il creatore di God of War ha voluto sottolineare che al momento non è sicuro di quel che verrà mostrato ma “una volta che inizieranno ad essere condivise i dettagli, quello che vedrete potrebbe piacervi a tal punto da ritornare subito sul treno dell’hype!”.

Attualmente Sony non si è ancora sblianciata dall’annunciare nessun evento in particolare in cui si potrebbe vedere per la prima volta PS5, ma i molti rumor di questi giorni iniziano ad ingolosire parecchio gli appassionati. Che stia veramente arrivando il momento di svelare PlayStation 5? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.