MSI Claw a 649€ per il Prime Day 2024! È il prezzo giusto?

Il Prime Day ci sta regalando grandi sconti su prodotti davvero imperdibili, anche per il gaming a cui abbiamo dedicato un articolo a parte! Tra le avrie opzioni, non potete farvi scappare una consolo portatile potente e dal design eccellente. Stiamo parlando della console MSI Claw A1M-239IT, una console gaming che porta la qualità e l'esperienza di gioco a un nuovo livello. Con un prezzo di partenza di 899€, ora è disponibile al prezzo speciale di 649€, offrendovi un risparmio del 28%.

Questo dispositivo è un vero e proprio capolavoro tecnologico: equipaggiato con processore Intel Ultra 7 155H, Intel Arc, 512GB SSD PCIe4, 16GB RAM LPDDR5 6400MHz e un display F-HD da 7 pollici 120Hz 100%sRGB che garantisce immagini fluide e luminose. Non lasciatevi sfuggire questa offerta da Amazon per elevare la vostra esperienza di gioco.

MSI Claw A1M-239IT: una console portatile dal design eccellente e durata della batteria top!

La MSI Claw A1M-239IT rappresenta se cercate una console che vi assicuri un'esperienza di gioco mobile senza compromessi. Grazie al suo processore Intel Core Ultra 7 155H di ultima generazione e alla tecnologia Intel Arc, questa console è perfetta per supportare qualsiasi videogioco vogliate provare! Vale la pena sottolineare l'elaborazione AI basata sulla prima NPU integrata di Intel che rende ogni esperienza di gioco, creazione di contenuti e produttività fluida e super reattiva.

Da menzionare anche il sistema di raffreddamento intraflow che garantisce che la console rimanga fresca, anche durante le sessioni di gioco prolungate, mentre l'ergonomia pensata per il comfort assicura un'esperienza di gioco ottimale per ore. Inoltre, per chi ama personalizzare il proprio setup di gioco, l'illuminazione RGB personalizzabile offre quel tocco in più che rende unica ogni sessione di gioco.

In offerta ad appena 649€, rispetto al prezzo originale di 899€, l'MSI Claw A1M-239IT offre non solo una straordinaria potenza e fluidità di gioco, ma è anche caratterizzato da un design moderno e prestazioni elevate! Fatevi un regalo oggi stesso e non ve ne pentirete.

