PS5: il DualShock 5 supporterà il Braille secondo un brevetto

Non è la prima volta che lo scriviamo e temiamo non sarà affatto l’ultima, ma PS5 ancora latita. La nuova macchina da gioco di Sony PlayStation è un grande punto di domanda e la società giapponese non sembra ancora pronta per svelare novità a riguardo. Come fare a ottenere qualche informazione che non sembri un “leak” completamente inventato? Con i brevetti, ovviamente. Ancora una volta, infatti, spunta in rete un brevetto legato alla console o, più precisamente in questo caso, al controller di PS5.

Il Dualshock 5 (nome non ufficiale, badiamo bene) è al centro dell’attenzione del web nelle ultime ore: pare infatti che Sony abbia brevettato un device aggiuntivo dedicato alla periferica di input principale di PS5 che offrirà un feedback tattile extra. Questo dispositivo dovrebbe essere fornito di un’interfaccia che, ricevendo informazioni dalla console, fornirebbe una conversione in braille.

Inoltre, il device permetterebbe di avere accesso a ulteriori feature di accessibilità per chi ha problemi di vista: fornirebbe possibilità di fare zoom, definire la grandezza del testo, invertire i colori e il contrasto. Potrebbe permettere di definire e salvare delle vere configurazioni personalizzate così da modificare specifici elementi a schermo e adattare l’immagine alle necessità visive del giocatore. Ovviamente questo avrebbe un grande impatto sul gioco: il brevetto specifica che l’esperienza e l’immersività non saranno gli stessi rispetto al gioco pensato dagli sviluppatori.

Come sempre, si tratta solo di un brevetto e non è affatto detto che quanto ideato venga realmente messo in produzione. Possiamo solo affermare che Sony PlayStation ha preso in considerazione questa idea. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali: speriamo che PS5 non sia troppo lontana e di scoprire qualche dettaglio a riguardo.