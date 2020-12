PS5 è desideratissima, alcuni fortunati la scartano a Natale

PlayStation 5, la desideratissima console di nona generazione targata Sony è ufficialmente in vendita in tutti i paesi del mondo dal 19 novembre 2020 – e solo in alcuni addirittura dal 12 novembre. Com’è noto, però, le scorte inviate ai negozi sono esaurite in un batter d’occhio, rendendo la console introvabile ovunque. Un gran peccato, considerando che PS5 sarebbe stato un regalo di Natale da sogno e ce lo dimostrano alcuni video in circolazione sul web, che inquadrano i più fortunati che sono riusciti a scartare sotto l’albero proprio l’ambita console del colosso nipponico.

Com’era prevedibile, PS5 è arrivata rapidamente al soldout già dai primi tempi di apertura ai preorder, tagliando fuori moltissimi utenti dalla possibilità di preordinare la propria console. Sony stessa si era anche scusata sui suoi profili social, ma ci si aspettava sicuramente un numero maggiore di piattaforme in commercio, specialmente per il periodo natalizio. Così non è stato, ragion per cui PS5 ha acquistato ancor più valore.

Sul web stanno circolando alcuni video in cui è possibile ammirare alcuni fortunati mentre scartano il loro regalo di Natale e trovano a gran sorpresa una PS5, generando migliaia di visualizzazioni e commenti. Queste persone riescono a trasmettere allo spettatore tutta la loro gioia ed emozione, increduli per ciò che vedono i loro occhi, ricordando che per un appassionato del genere avere tra le proprie mani questa console è la più grande fortuna al momento.

PS5 è così bramata al punto che tutte le piazze virtuali testimoniano anche la diffusione di una scottante novità, ovvero l’assurda vendita di scatole vuote e prive dell’ambita console di casa Sony anche a prezzi alti, che si affianca alla più irritante vendita di console a prezzi maggiorati. Perciò, è chiaro che chi è riuscito ad impossessarsi della console di nona generazione gode della piena ammirazione degli utenti online. Anche voi siete riusciti ad assicurarvi una PS5? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.