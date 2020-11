PS5 e i suoi difetti, Tom Warren parla di GPU e artefatti grafici

PS5 è ormai arrivata nei negozi di tutto il mondo, a partire dallo scorso 19 novembre la console di casa Sony è entrata nelle abitazioni di tutto il mondo. In questa prima settimana, o quasi, di vita abbiamo potuto notare che sul web stanno aumentando i casi di malfunzionamenti o quant’altro. Questo, ovviamente, sta creando ansie e preoccupazioni per gli acquirenti, visto e considerando che PlayStation 5 risulta oggi l’oggetto più desiderato dell’anno.

Per prima cosa vi invitiamo a rimanere tranquilli, in quanto come tutti ben sapranno, le prime console ad uscire al D1 hanno sempre avuto piccoli problemi di fabbricazione. Succede oggi con PS5 ma è già successo con le sue precedenti sorelle decenni fa. Semplicemente alcune unità risultano difettose all’uscita e di conseguenza andranno restituite a Sony per essere cambiate. In queste ore stanno girando sui social video con gli artefatti grafici, delle vere e proprie deformazioni che vanno a rovinare la resa normale che si sarebbe dovuta ottenere. Qui di seguito potete vedere un paio di esempio.

this isn’t limited to a single game. It’s happening across different games and even older PS4 titles pic.twitter.com/ArzIvwPp4N — Tom Warren (@tomwarren) November 22, 2020

Il problema è che in un periodo difficile come questo la domanda è sempre stata alta, e quando vengono commercializzate console tante console può capitare di trovarne qualcuna difettosa. Il difetto potrebbe derivare dal silicio della GPU di PS5 poco incline all’overclock. L’overclock si riferisce principalmente all’aumento della frequenza di clock, cioè all’aumento della velocità a cui lavora un componente specifico. secondo Tom Warren, si tratta di una cosa destinata a ripetersi, non un problema software e quindi risolvibile con un aggiornamento. L’unica soluzione possibile quindi è quella di farsela cambiare. Ma siamo anche consapevoli che in questo periodo non è totalmente semplice.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete avuto qualche problema con la vostra PS5? Raccontatecelo qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative a questi difetti.