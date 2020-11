The Elder Scrolls 6 e Starfield su PS5? Sony non può assicurarlo

Dopo la notizia dell’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, i tantissimi appassionati in attesa di The Elder Scrolls 6 e Starfield sono andati nel panico. Il motivo della preoccupazione è ovviamente la possibilità di vedere i due attesi titoli su PS5. A gettare ancora benzina sul fuoco arriva Jim Ryan, presidente di SIE, con una notizia assai poco rassicurante. In un’intervista per il sito russo TASS (in cui ha svelato anche di un ipotetico servizio in contrapposizione al Game Pass), Ryan ha dichiarato:

“È una decisione al di fuori dalle nostre mani, aspetteremo e vedremo cosa succede. Non vedo l’ora di saperne di più. Abbiamo solo un approccio diverso. La nostra enfasi è stata quella di concentrarci su una crescita organica davvero costante, lenta ma costante dei nostri studi, sostenuta in modo selettivo dalle acquisizioni“.

“Rispettiamo i passi compiuti dalla nostra concorrenza, sembrano logici e ragionevoli. Ma siamo ugualmente felici e fiduciosi, abbiamo una formazione di lancio migliore di quella che abbiamo mai avuto in nessuno dei nostri lanci su console“, ha concluso.

Certamente era improbabile pensare che Sony potesse avere un ruolo decisionale all’interno di un’acquisizione Microsoft. Ciò che rassicura poco è la concreta possibilità di vedere i due titoli, tra cui uno della storica saga The Elder Scrolls, sulla console next-gen di Sony. Microsoft ha quindi fatto un’ottima mossa, così come apprezzato dallo stesso presidente di SIE che la reputa ‘logica e ragionevole’.

Ma niente paura: PlayStation 5 è già partita alla grande con un parco-titoli davvero invidiabile (vi invitiamo a visionare la nostra guida dedicata ai migliori titoli da giocare al lancio). La guerra tra le due aziende è davvero iniziata; una guerra che, si spera, dovrà coinvolgere solo i due titani dell’industria videoludica e non gli utenti. Il risultato? Produzioni di altissimo livello che renderanno ricca questa nona generazione e, ovviamente, una community basata sul rispetto e sulla condivisione.