PS5 e PS4: al via i Summer Sales, grandi giochi PlayStation a prezzi scontati

Per i videogiocatori di oggi è sempre più semplice acquistare grandi titoli a prezzi bassi. Questo grazie a tutta una sequela di frequenti scontistiche che i vari store digitali, ma non solo, attuano praticamente quasi a cadenza mensile. A queste occasione vanno ad aggiungersi anche i vari periodi dell’anno in cui le compagnie si approfittano delle festività per andare a proporre ulteriori sconti su tutta una serie di videogiochi. Con i recenti Summer Sales di Sony, per esempio, potete fare vostri alcuni grandi titoli esclusivi per PS5 e PS4.

Ormai ci avviciniamo alla fine della stagione estiva, ma per Sony questo è un momento perfetto per proporre ai propri utenti tutta una serie di nuove scontistiche sui propri giochi più apprezzati. Tra questi ci sono ovviamente alcune grandi esclusive uscite su PlayStation 4, ma anche una tripletta di giochi che hanno fatto la gioia dei possessori della più recente PS5. Inoltre, sono presenti anche titoli PS4 definiti come PlayStation Hits, che potete fare vostri ad un prezzo ancora più basso.

Tra le grandi esclusive proposte in questi Summer Sales di Sony spiccano grandi nomi e grandi software house come l’acclamatissimo The Last of Us Parte 2 di Naughty Dog, o anche l’ultimo God of War di Santa Monica Studio. Grande spazio anche alle prime esclusive per PS5 che hanno accompagnato il lancio della console lo scorso novembre, tra le quali notiamo la presenza di Demon’s Souls di Bluepoint e Marvel Spider-Man Miles Morales di Insomniac e il più recente Returnal di Housemarque.

Il pezzo forte dei Summer Sales sono i prezzi ai quali potrete acquistare questi grandi titoli. Ecco quindi i giochi proposti, disponibili a questi prezzi fino al prossimo 12 settembre.

Insomma, questa è l’occasione da non perdere per poter recuperare uno o più di questi grandi titoli usciti su PlayStation 4 e PlayStation 5.ù