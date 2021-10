PS5 e PS4: un recente gioco sportivo è attualmente in sconto

Settimana di sconti su PS5 e PS4: è adesso presente un famoso titolo a prezzo ribassato nello store di Sony. Stiamo parlando di NBA 2K22, l’ultimo capitolo della saga di basket rilasciato soltanto poco più di un mese fa. In occasione del 75° anniversario dell’NBA, infatti, anche le opere videoludiche dedicate a questo sport omaggiano l’evento con offerte da non perdere. Considerando, poi, che si tratta di un titolo così recente, non poteva esserci momento migliore per usufruire di uno sconto simile.

Il prezzo è sceso sia per quanto riguarda la versione del gioco per PlayStation 4 che quella per PlayStation 5. Lo sconto è del 30% per entrambe le piattaforme, facendo quindi arrivare il prezzo dell’edizione old-gen a 48,99€ e quello dell’edizione next-gen a 52,49€, un’offerta decisamente sostanziosa.

Il gioco originale, però, non è l’unico ad essere stato messo in offerta: non poteva mancare, infatti, la 75th Anniversary Edition, scontata del 20%. Al prezzo attuale di 79,99€, quindi, potrete portarvi a casa un grosso quantitativo di contenuti aggiuntivi rispetto alla Standard Edition, tra cui 100.000 VC, 10.000 punti e 10 gettoni MyTEAM, 22 pacchetti promo MyTEAM e molto altro, incluse 4 magliette Il Mio GIOCATORE. Inoltre, acquistando questa versione avrete accesso alla cross-gen, che vi permetterà di accedere al titolo sia da PS4 che da PS5.

Il nostro consiglio è quello di recuperare questo titolo usufruendo di quest’ottima offerta prima che svanisca. Questa infatti non durerà ancora per molto: avete tempo soltanto fino al 28 ottobre per poterla sfruttare, per cui non c’è tempo da perdere. Se non avete ancora le idee chiare circa la natura del titolo e non siete ancora convinti abbastanza per acquistarlo, vi raccomandiamo di dare una letta alla nostra recensione sul gioco.