PS5 e rumore, non tutte le console montano la stessa ventola

Rumore si o rumore no? Questo è il dilemma delle giornate per migliaia di appassionati in tutto il mondo. PS5 è già in circolazione da diverso tempo, ma la situazione “rumorosità” rimane l’argomento prediletto sui social. Il sito francese Les Numeriques è andato in fondo alla questione facendo un’analisi, scoprendo che l’azienda nipponica ha utilizzato tre ventole diverse all’interno delle sue console. Una differenza più che funzionale quanto estetica, dato che, secondo il sito, questa potrebbe essere la ragione per la quale ognuno ha dei pareri differenti sul rumore emesso dalla console.

Les Numeriques ha scoperto nel dettaglio che Sony ha montato due ventole differenti su PS5, una di questa più silenziosa dell’altra. A questo indirizzo potete controllare le due ventole postate sul sito. Una ventola ha le lame dritte ed una camera centrale vuota (meno rumorosa), ed una con le lame ondulate (rumorosa).

Il sito francese ovviamente non vuole accusare Sony, anche perché si tratta a tutti gli effetti di una pratica più che lecita dovuta principalmente al fatto della difficoltà di produzione in questo periodo. Non abbiamo comunque sentito nessuno lamentarsi dell’eccessivo rumore prodotto dalla propria PS5 o addirittura paragonarla alla precedente console, ma finalmente dopo diverse giornate, potremo davvero essere arrivati ad un punto chiave che potrebbe chiudere definitivamente la questione. Les Numeriques ha inoltre registrato le due ventole in funzione, potete ascoltare i due audio a questo indirizzo.

