PS5 e Xbox: i giochi costeranno 130 dollari in Australia!

L’orologio della next gen sta scorrendo, implacabile, sempre più velocemente, manca poco al lancio di PS5 e Xbox Series X ma alcuni appassionati sono già insoddisfatti su alcune questione. Dopo avervi parlato proprio ieri del cavo HDMI 2.1 nella confezione della macchina di casa Sony, è ormai da diverso tempo che il web sta discutendo dell’eccessivo prezzo dei videogiochi. Come tutti ben saprete, con la nuova generazione di console i titoli diventeranno più cari, dovremo quindi sborsare 10 euro in più. La gente si sta interrogando se questo rincaro sia giusto, specialmente in una situazione economica per nulla positiva.

Sappiamo che Demon’s Souls, remake sviluppato da BluePoint in arrivo al lancio di PS5 costerà 80€. Ovviamente l’Italia non è l’unico Stato che ha dovuto ritrattare il prezzo dei giochi, tutto il mondo lo ha fatto, ma negli ultimi giorni sta colpendo il costo in Australia. Il prezzo dei titoli nella “Terra Australis” sono sempre stati cari, oscillando da tempo tra gli 89$ ed i 105$, ora il costo si aggira intorno ai 124/130$, sostanzialmente l’equivalente nostro. Facendo un calcolo veloce, 1$ australiano equivale ad oggi a 0,61€, il che significa che il prezzo è lo stesso di quello del nostro “Bel Paese”.

Ovviamente in questo periodo ci si interroga se il prezzo ne vale la candela, ovvio che dietro alla realizzazione di un’opera ci siano dei costi incredibili, del resto il giro d’affari nel mondo dei videogiochi è ormai da anni superiore a quello cinematografico. Tuttavia c’è da dire che i titoli non subivano un aumento consistente da più di quindici anni. Non è ancora chiaro se i famosi 80€ o i 124$ australiani siano il prezzo definitivo, è possibile che questo venga con il tempo ridimensionato ritornando al costo che abbiamo cominciato con il tempo a conoscere e convivere.

