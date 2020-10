PS5 e Xbox Series X: alcuni preorder in USA sono stati cancellati

Oramai è questione di giorni per avventurarci nel mondo della prossima generazione videoludica, tuttavia il pubblico è sempre più irrequieto, poiché per alcuni nemmeno il preorder effettuato per garantirsi una console PS5 e Xbox Series X | S potrebbe essere una concreta garanzia.

Non è la prima volta che si sente parlare di ordini annullati a causa di un errore di sistema oppure per l’esorbitante domanda del prodotto e come sappiamo le prossime console videoludiche non sono state affatto esenti da problematiche legate al preordine. Come dichiarato anche dai rivenditori, infatti, è proprio per quest’ultimo motivo che persino chi ha effettuato il proprio preordine su Amazon – che gode di una brillante reputazione in termini di efficienza e tempestività – può non assicurarsi effettivamente una console al day one – che ricordiamo nel nostro Paese avverrà il 10 novembre per Xbox Series X | S e il 19 novembre per PS5. In questo caso però i giocatori che contestano l’accaduto sono statunitensi.

Nelle ultime ore, alcuni post pubblicati su Twitter testimoniano l’allarmante esperienza di alcuni utenti che hanno visto il loro preordine relativo a PS5 e Xbox Series X cancellato proprio da GameStop e nel momento in cui hanno contattato il servizio clienti per comprenderne le motivazioni, la risposta che dell’azienda ha fornito faceva riferimento ai troppi ordini presi per errore, confermando che la cancellazione sta avvenendo per numerose persone.

Al momento, il problema sembra essere limitato ad alcuni giocatori negli Stati Uniti, dunque almeno fino ad ora l’Italia può rincuorarsi. Ad oggi, le console sono ancora molto ricercate e difficili da reperire, ciò nonostante i clienti del “Bel Paese” che sono riusciti ad assicurarsi una console PS5 e Xbox Series X | S per il day one possono stare tranquilli, considerando che mancano oramai davvero pochi giorni per il debutto della prossima generazione videoludica e in vista delle più recenti limitazioni per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19, qualche avviso allarmante sarebbe già comparso.