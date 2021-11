PS5 e Xbox Series X hanno dato inizio alla terza era videoludica con il ray tracing

È ormai passato un anno da quando le console della next-gen hanno approdato nel mercato, la PlayStation 5 e l’Xbox Series X/S. Sin dal loro rilascio hanno avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, e salvo le complicanze dovute alla mancanza di componenti di cui tutti siamo a conoscenza, stanno andando piuttosto bene. L’Xbox Series X/S, che ha festeggiato alla grande il suo recente compleanno, è addirittura riuscita a battere il suo record di vendite, mentre PS5 continua a volare con le vendite nonostante i problemi di reperibilità.

Da quando queste nuove piattaforme sono arrivate, il mondo videoludico ha subito un enorme cambiamento dovuto soprattutto ad un elemento specifico di questa nuova generazione, ossia l’arrivo del ray tracing su console pienamente supportato. È Mark Cerny, il Lead System Architect di PlayStation 5, a discutere di come questo fattore sia stato così impattante all’interno dell’industria videoludica. Quest’ultimo parlò già tempo addietro di quanto fosse stupito dell’andazzo degli RTX, e recentemente è tornato sull’argomento dando un punto di vista più completo, ora che la console targata Sony ha spento la sua prima candelina.

Mark, in un video di Wired, inizia dicendo che la cronologia storica di 50 anni dei videogiochi poteva essere divisa in due parti: la prima, rappresentata da titoli come Pac-Man e Sonic the Hedgehog, è composta di opere completamente in 2D, mentre la seconda, che include prodotti come Crash Bandicoot e Uncharted, sfornava giochi fatti di “triangoli in 3D con effetti”. In seguito, aggiunge che il ray tracing ha ufficialmente dato inizio alla terza parte, la terza era, dovuto alla sua tecnologia incredibilmente avanzata e per nulla comparabile ai suoi predecessori.

In tutto questo, c’è da considerare che gli RTX sono ancora una tecnologia relativamente giovane: sono arrivati, infatti, soltanto nel 2018 con la prima scheda grafica GeForce RTX di Nvidia. C’è ancora tempo prima che il ray tracing prenda effettivamente piede e diventi la norma in qualsiasi piattaforma, per cui non ci resta che goderci l’inizio di questa nuova era e assistere al suo sviluppo anno dopo anno.