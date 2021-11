Xbox Series X|S: in un solo anno distrugge Xbox One in Giappone

Novembre è ormai diventato uno dei mesi che ha segnato la svolta videoludica. Nello stesso mese, precisamente il 10, dello scorso anno, le Xbox Series X/S sono ufficialmente state rilasciate al pubblico, assieme anche a PlayStation 5, che compie oggi un anno (qui potete trovare i 10 titoli più giocati fino ad ora). Tutto ciò ha ufficialmente dato inizio alla next-gen, che ha dato inizio a una nuova era per i videogiocatori. In particolare, la nuova console Microsoft pare aver riscosso un discreto nettamente maggiore rispetto al suo predecessore.

Sin dal suo rilascio, Xbox Series X|S è subito andato in shortage di scorte, proprio come la sua controparte Sony: siamo tutti a conoscenza, infatti, delle problematiche che entrambe le console stanno avendo, dovute all’enorme richiesta da parte del pubblico e alla mancanza di componenti per poter costruire i prodotti. Nonostante ciò, è venuto a galla un dato che ha dell’incredibile: in un solo anno, in Giappone, Xbox Series X/S è riuscita a superare le vendite di Xbox One.

È difficile credere a una notizia del genere, ma è tutto vero: nonostante non solo le difficoltà dovute ai motivi elencati poc’anzi, ma anche il fatto che le Xbox nel Paese nipponico siano note per non riuscire a competere con altre console come PlayStation o Nintendo Switch, Xbox Series X|S ha raggiunto un ottimo traguardo in Giappone. Sin dal rilascio di Xbox One, infatti, questa ha venduto circa 115.000 copie, mentre la nuova piattaforma Microsoft ha da poco raggiunto la cifra di 116.122 copie vendute.

C’è da considerare che la Xbox One è stata rilasciata ormai quasi 8 anni fa, per cui il risultato di Xbox Series X|S raggiunto in un solo anno ha dell’incredibile. Nonostante ciò, comparare i dati con le altre console vendute in Giappone ci fa capire quanto davvero le console Microsoft vendano male in quel Paese; la PlayStation 5, infatti, ha superato il milione di vendite, mentre la Nintendo Switch ha venduto oltre 20 milioni di copie.