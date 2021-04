PS5 e Xbox Series X, poche scorte? È colpa di componenti da 1 Dollaro

Non è affatto un segreto che, da quando sono state lanciate sul mercato lo scorso novembre, sia PS5 che Xbox Series X sono andate letteralmente a ruba. Le poche scorte distribuite in tutto il mondo non sono state capaci di sfamare la voglia di next-gen, e ancora oggi, a cinque mesi dal lancio, le due console sono molto difficili da reperire. Dopo molte discussioni, sembra che sia stata svelata una delle motivazioni delle scarse scorte di console, ma non solo.

Come viene fatto emergere da un recente report pubblicato da Bloomberg, una delle cause principali che stanno ritardando una commercializzazione di massa di PS5, Xbox Series X e tutta una serie di GPU per PC, sarebbe da attribuire alla mancanza di tutta una serie di piccoli componenti. Questo sta causando un rallentamento nella catena produttiva degli hardware di nuova generazione, e l’incapacità momentanea di rispondere alla grande richiesta da parte dei giocatori.

Sempre all’interno del report, si viene a scoprire che queste piccole parti necessarie si possono trovare in praticamente tutti i dispositivi elettronici e hanno il costo incredibilmente basso di 1 Dollaro. Il grosso problema è che alcuni di questi componenti vengono realizzati utilizzando metodi di produzione obsoleti, e con la grande richiesta da parte dei clienti risulta particolarmente difficile portare avanti una produzione massiccia di tali piccoli e per niente cari componenti.

Insomma, in molti pensavano che giunti in primavera la situazione scorte di PS5 e Xbox Series X sarebbe migliorata. La verità è che, per il momento, serve ancora attendere pazientemente che le scorte delle console next-gen vadano a rimpolparsi; cosa che non è ancora così scontata e non sappiamo quando la situazione potrà migliorare.