PS5 e Xbox Series X|S avranno modelli PRO più potenti e costosi, c’è chi è sicuro

Non è nemmeno passato un anno dal lancio delle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, eppure c’è già chi sta parlando di possibili revisioni delle tre macchine da gioco Sony e Microsoft. I cosiddetti modelli Pro hanno contraddistinto la scorsa generazione videoludica, e per alcuni la cosa si ripeterà anche con PS5 e Series X|S. Ma quando dovremmo aspettarci l’arrivo di tali nuovi modelli di console attuali?

A cominciare a metterci la pulce nell’orecchio è stato il canale YouTube Moore’s Law Is Dead, il quale nel suo ultimo video ha sparato una sequele di informazioni in suo possesso che ha colto di sorpresa molti appassionati. Dopo aver parlato di quello che potremmo vedere durante il PlayStation Showcase di domani sera, lo youtuber ha aperto una grossa parentesi sulla possibilità di ricevere molto presto informazioni su PS5 Pro e su dei nuovi modelli più potenti di Xbox Series X|S.

Lo youtuber tiene a sottolineare che tali informazioni le ha ottenute da alcune sue fonti, ma non è molto chiaro nel suo discorso cosa è frutto di tali fonti e quali siano i suoi pensieri personali in merito. Detto ciò, stando a questo ragazzo vedremo uscire PS5 Pro non prima del 2023 o nel 2024, con la console di Sony che subirà una revisione che ne aumenterà sia le specifiche tecniche, con un nuovo RDNA, supporto al FidelityFX Super Resolution e risoluzione che raggiungerà anche gli 8K, il tutto ad un prezzo tra i 600 e i 700 dollari.

Discorso leggermente diverso per la coppia di console Microsoft, con Xbox Series S che potrebbe ricevere una revisione già nel 2022 e Series X nel 2023. Stando allo youtuber il nuovo modello di Series S andrebbe a migliorare i componenti interni ottenendo lo scarto di 1 TeraFlop dall’attuale modello, ovviamente anche il prezzo della piattaforma aumenterà salendo a circa 350 Dollari. Meno informazioni per quanto riguarda la nuova Series X, la quale per il canale YouTube dovrebbe arrivare nel 2023.

Ci teniamo a sottolineare come, per il momento, ne Sony e nemmeno Microsoft abbiano mai accennato all’esistenza di versioni Pro delle console di nuova generazione. Per questo vi consigliamo di prendere le parole di questo ragazzo con tutte le precauzioni possibili.