Nel corso del CES 2023 Sony ha presentato, fra le altre cose, anche il cosiddetto “Project Leonardo”, un controller per la PS5 strettamente legato all’accessibilità di ogni giocatore. Il suo design strutturale, infatti, permette anche agli appassionati con particolari limitazioni fisiche di godersi a pieno l’esperienza che la console offre, con personalizzazioni di approccio specifiche, così come fatto da Microsoft per le console Xbox.

“L’accessibilità è un tema importante per noi di PlayStation e vogliamo continuare ad alzare l’asticella per consentire a tutti i giocatori di provare il piacere del gioco. Sia che si tratti delle solide opzioni di accessibilità nei giochi di PlayStation Studios, come God of War Ragnarök di Sony Santa Monica o The Last of Us Part I di Naughty Dog, sia che si tratti dell’ampia gamma di funzionalità dell’interfaccia utente delle nostre console PS4 e PS5, ci sta a cuore ridurre le barriere al gioco per ogni giocatore”, si legge sul blog di Playstation. Le varie dichiarazioni sono state accompagnate da una serie d’informazioni che esplicano le potenzialità di questo nuovo controller. A quanto sembra le possibilità di fruizione sono molteplici ed è possibile adattarle alle singole situazioni di chi sta giocando. Questo nuovo dispositivo può essere abbinato sia ad altri controller dello stesso tipo che ai più classici Dual Sense, ampliando ulteriormente le capacità inclusive generali.

“Oggi, al CES, abbiamo annunciato il prossimo passo del nostro viaggio per rendere il mondo dei videogiochi più accessibile: Project Leonardo per PS5. Sviluppato con il contributo di esperti in termini di accessibilità, membri della community e sviluppatori di giochi, Project Leonardo è il nome in codice di un nuovo kit di controller altamente personalizzabile che ha l’obiettivo di aiutare molti giocatori con disabilità a giocare più facilmente, più comodamente e più a lungo”, si legge poi, “Grazie alle conversazioni con esperti di accessibilità e organizzazioni incredibili come AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up, abbiamo progettato un controller altamente configurabile che funziona in tandem con molti accessori di terze parti e si integra con la console PS5 per consentire nuovi modi di giocare. È stato realizzato per affrontare le sfide comuni di molti giocatori con un controllo motorio limitato, tra cui la difficoltà di tenere in mano un controller per lunghi periodi, di premere con precisione piccoli gruppi di pulsanti o grilletti o di posizionare in modo ottimale i pollici e le dita su un controller standard”.

La scelta di dedicare soldi ed energie all’inclusione denota un certo interesse da parte di Sony nei confronti della sua ultima console e delle sue possibilità ad ampio raggio. In questi giorni si è tornati a parlare della sua posizione in termini di mercato e di ulteriori migliorie che potrebbero arrivare con l’anno nuovo, al momento molto più accessibile rispetto al lancio.