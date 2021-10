PS5: il procione più amato di sempre starebbe per tornare

La mancanza di platform su PS5 potrebbe essere colmata da un inaspettato ritorno da parte di una delle IP più famose della storia di PlayStation. Stiamo parlando, ovviamente, di Sly Cooper, il ladro gentiluomo che nel corso degli anni ha fatto la fortuna di PlayStation 2.

Andiamo con ordine: del ritorno di Sly Cooper se ne parla oramai da un bel po’. L’IP di casa Sony, infatti, è rimasta bloccata per diversi anni, salvo un ritorno su PlayStation 3 con una collection e un capitolo originale, che debuttò anche su PlayStation Vita. Sono quindi circa 10 anni che il procione preferito da parte di tutti i giocatori affezionati al brand Sony latita da queste parti. Oggi però un insider ha riacceso la speranza, affermando che un nuovo capitolo potrebbe essere in dirittura su PS5.

L’insider di cui stiamo parlao è Shepshal_Nick, che negli ultimi tempi è riuscito ad inanellare una serie di previsioni grazie alle sue fonti anonime. “Hey fan di Sly, ho buone notizie. La mia fonte interna a Sony ha confermato che Sly sta per tornare”, ha dichiarato l’insider. “Questo è tutto”, ha concluso il messaggio. Un eventuale ritorno del franchise è supporto anche da Roberto Serrano’, che precisa però come in realtà lo sviluppo non sia affidato a Sucker Punch (impegnato quasi sicuramente su un sequel di Ghost of Tsushima), ma ad un altro team. Da qui si aprono due interrogativi per la prossima, probabile esclusiva PS5.

Hey Sly fans. I guess some good news? My “normal” Sony source (was originally told by a newer source) just confirmed to me that Sly is indeed coming back. That’s it. That’s all. Just an update since many of you still DM me to this day. — Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021

Come ben sappiamo, quando si parla di insider e rumor, è molto difficile riuscire a capire quanto siano legittimi oppure no. Se davvero Sly sta per tornare e affacciarsi su PS5, non è da escludere che il suo arrivo sia fissato per una data molto lontana. Oramai archiviati quasi tutti gli eventi estivi, da sempre palcoscenico per i nuovi annunci, è davvero difficile credere che Sony possa svelare questo gradito ritorno durante gli ultimi mesi dell’anno. Oltre ai tempi per il reveal, è anche difficile quale studio sia al lavoro sul gioco. Con Sucker Punch fuori dai giochi, che il testimone non passi a Bluepoint, che di recente è entrata a fare della famiglia PlayStation Studios?