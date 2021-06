PS5: in sviluppo una nuova esclusiva in Unreal Engine 5

Da ieri ormai i vertici di Sony hanno cominciato a pianificare una corposa line up per i titoli in uscita prossimamente su PS5. Abbiamo scoperto infatti che il nuovo God of War oltre ad essere rimandato al 2022 verrà rilasciato anche su PlayStation 4 creando un’inspiegabile malumore tra gli appassionati del gaming. Questa mattina l’azienda nipponica ha inoltre ufficializzato l’acquisizione del Team Asobi, famosi per aver creato quel piccolo gioiello di Astro’s Playroom inserito all’interno di tutte le console next gen il quale è stato apprezzato da pubblico e critica, forte del fatto di sfruttare al meglio tutte le caratteristiche proposte dal nuovo DualSense.

All’appello si è unito anche PixelOpus, studio che l’anno scorso si è fatto conoscere per aver rilasciato un altro piccolo gioiello entrato nel cuore di migliaia di appassionati in tutto il mondo, stiamo parlando ovviamente dell’interessante Concrete Genie, opera affascinante che fa dell’arte e della fantasia un mezzo di evasione.

Attraverso un comunicato su Twitter, il team si è detto entusiasta di proseguire il suo percorso assieme a Sony dichiarando di essere attualmente al lavoro su una nuova esclusiva per PS5. Al momento non si conosce nulla a riguardo, è probabile che durante questo mese venga in qualche modo presentato magari durante degli eventi dedicati. Ricordiamo infatti che l’azienda nipponica non sarà presente all’E3 2021 di Los Angeles, ma su internet sta impazzando l’idea di vedere un PlayStation Experience a fine mese con l’obiettivo di mostrare una corposa line up del 2021 e 2022.

L’unica caratteristica che si nota del nuovo progetto di PixelOpus è che sarà animato dal nuovo Unreal Engine 5, dettaglio assolutamente interessante da non sottovalutare. Insomma, Sony sembra avere al momento le idee chiare in testa per il futuro di PS5. Per ogni informazioni inerenti alle IP in uscita prossimamente vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine.