PS5: Insomniac lavora a un misterioso progetto multiplayer

Insomniac ha da sempre lavorato su grandi progetti in singleplayer: dal recente Ratchet & Clank Rift Apart, l’ultimo capitolo della storica saga esclusiva PlayStation, a Marvel’s Spider-Man. Titoli che hanno saputo catturare e coinvolgere i giocatori, mettendo in evidenza la maestria della software house di Burbank. Adesso, però, sembrerebbe che Insomniac sia concentrata su un progetto multiplayer (che, probabilmente, farà il suo debutto su PS5). Senza indugiare in futili chiacchiere, analizziamo ciò che sappiamo.

Recentemente, su Twitter, la casa di sviluppo ha pubblicato un annuncio di lavoro per cinque nuove posizioni al suo interno: creative director, systems designer, story lead, art director e VFX artist. Le figure ricercate dovrebbero arricchire l’organico per il nuovo progetto multiplayer, ma, attualmente, non è ancora noto di cosa possa effettivamente trattarsi. D’altronde è ancora presto per saperlo, considerando che l’ultima fatica di Insomniac sia uscita meno di un mese fa.

Le ipotesi più attendibili sono due: un nuovo capitolo della serie Resistance (con forte componente multigiocatore), oppure una co-op per Marvel’s Spider-Man 2. Quest’ultima ipotesi non sorprenderebbe: la software house ha infatti dedicato uno spin-off allo Spider-Man di Miles Morales, un capitolo che sa più di introduzione al personaggio, in vista di un gioco ancor più grande. Però, vi invitiamo a non fare di tali ipotesi delle verità assolute. Scopriremo la reale identità del progetto soltanto quando Insomniac si esprimerà a riguardo.

Insomniac is hiring! We have five new job openings for a multiplayer project. Come join us and be part of the #PlayStationStudiosFamily as we work on exciting things! Apply today: https://t.co/WpJzOR39tK pic.twitter.com/eBJzEEtCsR — Insomniac Games (@insomniacgames) June 24, 2021

