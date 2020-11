PS5 introduce un sistema di riconoscimenti per il gioco online

Questi sono giorni caldissimi per la next-gen, che ormai cominciamo a sentire sempre più current-gen. Infatti, manca davvero poco al rilascio di PS5 e il 19 novembre 2020 anche l’Italia potrà dare il benvenuto alla nuova console di Sony Interactive Entertainment. In attesa del suo debutto, i più smaniosi di voi potranno leggere la nostra personalissima recensione su PS5, una console che ancora una volta si prospetta regalarci moltissimo negli anni a venire.

Gli embarghi stanno iniziando a scadere e a poco a poco stiamo cercando di fornirvi piccoli assaggi per prepararci a gustare insieme questa prelibatezza offerta dalla next-gen e tra le novità, i dettagli e i pensieri condivisi che stanno emergendo sul web ci sono informazioni veramente interessanti. Come rivelato da Gamespot, a quanto pare Sony ha introdotto nella sua PS5 una nuova funzione utile per il gioco online chiamato “Riconoscimenti”. Precisamente, si tratta di vere e proprie valutazioni che possono essere assegnate ai giocatori che incontriamo online e sono suddivise in tre categorie: Utile, Ospitale e Sportivo.

Tali riconoscimenti, assegnati a tutti i giocatori che si incontrano durante le partite online, verranno visualizzati nel profilo personale. È possibile assegnare un solo riconoscimento per partita multiplayer nell’arco di 12 ore ed è possibile assegnare un riconoscimento solamente ai giocatori che non sono già presenti nella propria lista di amici. Precisamente, i riconoscimenti a disposizione saranno:

Utile : è per coloro che sono stati efficaci e orientati alla squadra;

: è per coloro che sono stati efficaci e orientati alla squadra; Ospitale : è per coloro che sono stati amichevoli;

: è per coloro che sono stati amichevoli; Sportivo: è per coloro che hanno dimostrato di essere onesti e rispettosi.

Questi riconoscimenti saranno visibili in tutti i profili personali, creando un nuovo sistema mirato alla costruzione di una reputazione, al fine di valutare meglio tutti coloro con cui ci siamo divertiti a giocare online. L’obiettivo di Sony è quello “riconoscere le influenze positive online”, mirando al divertimento comune, nel rispetto e nella serietà di tutti gli utenti e questo è importante considerando che per molti giocatori il multiplayer online è una parte importante dell’esperienza di gioco. PS5 orienterà così il giocatore a distanziarsi dalle comunità tossiche, incoraggiandolo piuttosto a comportarsi meglio e creare un ambiente di gioco accogliente e positivo. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.