PS5: le cover nere sono acquistabili, per dbrand è tutto legale

Le cover nere per PS5 targate dbrand sono finalmente disponibili per l’acquisto. Dopo una lunga battaglia con Sony, intenzionata a fermare la vendita di scocche laterali prodotte da terze parti (come successe con CMP Shells), l’azienda ha deciso di mettere in vendita le sue cover, reputando l’iniziativa del tutto legale. Sony sarà d’accordo? Impossibile dirlo al momento, ma i quasi certi piani dell’iconica casa nipponica riguardo la personalizzazione proprietaria, sono stati anticipati da aziende terze.

Il sito ufficiale delle cover nere, riporta: “È un fatto poco noto che Alfred Nobel, nel suo testamento del 1895, dichiarò che un giorno tutti i premi Nobel sarebbero stati assegnati retroattivamente a dbrand. Purtroppo, la Fondazione Nobel ha ignorato il desiderio morente del padre fondatore. Oggi non più. Con l’uscita di Darkplates, è accaduto l’impensabile: abbiamo preso il monumentale risultato di Sony di un cattivo design… e lo abbiamo risolto. Possiamo solo presumere che i nostri premi siano nella posta“, conclude ironicamente la descrizione.

Una campagna provocatoria quella di dbrand per le cover Darkplates, ancor più accesa dal breve messaggio posto sotto al marchio, alla sinistra del tasto d’acquisto: “Vai avanti, facci causa“. La campagna promozionale, continua perciò con un tono ironico, dove l’azienda afferma (sempre ironicamente) di aver limitato le scorte a livello mondiale di PlayStation 5. Ma è innegabile il bellissimo risultato ottenuto con le scocche nere opache, che sostituiscono addirittura la micro-trama dei tasti PlayStation, con dei simboli ‘post-apocalittici’.

Potrete visionare le cover nere opache cliccando qui. Cosa ve ne pare del risultato raggiunto da dbrand? Pensate che Sony, nonostante i tentativi dell’azienda di non commettere violazioni, procederà per vie legali? Argomentate qua sotto nei commenti!