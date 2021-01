PS5: l’azienda delle cover non cede alle minacce di Sony

PS5 è uscita lo scorso 19 novembre 2020 registrando continui sold-out a ogni rifornimento delle scorte. Ciononostante, tantissimi utenti chiedono fin da di prima del lancio una versione total black della nuova console di casa Sony. In loro supporto, diverse aziende, vista la facilità d’estrazione e rimontaggio delle scocche laterali, avevano deciso di realizzare svariate cover nere o personalizzate per PlayStation 5. Sony, d’altro canto, ha bloccato qualsiasi tentativo da parte di terzi di produrre e vendere delle scocche per la sua next-gen.

Almeno fino ad oggi: CMP, illuminata dai riflettori per aver tentato ben due volte di commercializzare le cover nere per la console Sony, ha comunicato di aver trovato il modo per eludere la stretta della casa nipponica. Infatti, l’azienda ha fatto richiesta per il brevetto delle proprie cover. Di fatto, quando un prodotto è in attesa di brevetto, l’azienda è praticamente “intoccabile”.

“Il prodotto è in attesa di brevetto e tutte le vendite finalizzate prima della sua approvazione sono intoccabili“, ha affermato la società. “Non lo sapevamo prima. Adesso si” – ha aggiunto un portavoce della società – “Inoltre non abbiamo replicato il design proprietario di nessuno. Le nostre scocche migliorano l’originale consentendo una maggiore ventilazione. Potremo vendere anche dopo l’approvazione del brevetto“.

Conosciuta dapprima come PlateStation5, poi come CustomizeMyPlates e adesso come CMP Shells, l’azienda ha dovuto cambiare nome nell’ottobre del 2020 e successivamente ritirare dal commercio le cover, in vista di una Sony infuriata e pronta ad agire legalmente. Dopo essere tornata alla carica, l’azienda ha deciso di irritare ancora di più la casa nipponica realizzando una versione dedicata al sequel di God of War, vendendola allo stesso prezzo delle scocche black. Come risponderà Sony al nuovo affronto di CMP?