PS5: l’SSD della console ha lo spazio necessario, per Sony

PS5 ha fatto il suo debutto oltreoceano da quasi una settimana e si prepara a sbarcare domani anche in Europa. Molti utenti stanno lamentando il fatto che l’SSD di PlayStation 5 non sia abbastanza capiente. Una lamentela che, d’altronde, ci aspettavamo un po’ tutti… tranne Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

Secondo il capo della divisione PlayStation, infatti, lo spazio di archiviazione è più che sufficiente e dichiara ai microfoni di The Telegraph di non aver sentito alcuna lamentela: “Ovviamente guarderemo cosa succede quando le persone apriranno le loro PlayStation e inizieranno a usarle. Pensiamo che sarà tutto ok. Abbiamo monitorato microscopicamente l’utilizzo del disco rigido su PS4 e tutto ciò che abbiamo visto indica che su PS5 dovrebbe andare bene“.

La nuova console di casa Sony presenta un SSD davvero prestante (per ulteriori dettagli vi invitiamo a visionare la nostra recensione tecnica di PlayStation 5), ma lo spazio a disposizione effettivo è di poco superiore ai 600GB. Un numero che di certo basterà a chi gioca con pochi titoli annuali, ma che di certo sarà abbastanza stretto per chi espande frequentemente la propria raccolta di titoli. Sicuramente tali utenti, espanderanno la memoria a disposizione non appena sarà possibile.

La next-gen di casa Sony debutterà domani in Italia con una line-up davvero ghiotta: dal luminosissimo Marvel’s Spider-Man Miles Morales al regno di Boletaria di Demon’s Souls Remake, gli acquirenti potranno fin da subito godere di produzioni d’alto livello. Sembra, però, che la console stia iniziando a sviluppare alcuni problemi legati alla modalità riposo, per cui vi invitiamo a utilizzarla con una certa parsimonia fin quando Sony non risolverà il problema.

