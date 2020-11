PS5: segnalati problemi tecnici dovuti alla modalità riposo

PS5 ha fatto il suo debutto in varie nazioni il 12 novembre 2020 e l’Europa si prepara al lancio di questa settimana. Arrivano, però, notizie poco confortanti da oltreoceano: sembrerebbe che la nuova console Sony stia iniziando a manifestare dei difetti tecnici. La causa? A quanto pare è colpa della modalità riposo di PlayStation 5. Vari utenti segnalano che la console, invece di entrare in modalità riposo, si spenga del tutto senza la possibilità di essere riaccesa.

Una notizia davvero preoccupante e che invita i futuri acquirenti di utilizzare con una certa parsimonia la modalità riposo, almeno fino a quando non giungeranno notizie concrete e illuminanti da parte di Sony. Secondo alcuni i problemi tecnici si svilupperebbero dopo l’utilizzo di due giochi specifici, ovvero Marvel’s Spider-Man Remastered e Godfall. James Stevenson, Community Director di Insomniac, ha comunicato su Twitter di star indagando sul problema.

We’re looking into this

