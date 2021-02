PS5: mancano delle caratteristiche, lo rivela una foto al SOC

PlayStation 5 è sul mercato ormai da più di un paio di mesi, anche se, date le scarse scorte disponibili, al momento risulta ancora alquanto difficile portarsi a casa una console. Da quando PS5 è uscita, però, Sony non ha ancora immesso nuove scorte, con i gli appassionati di tutto il mondo che sono costretti ad attendere nuove comunicazioni da parte della compagnia giapponese. Nel frattempo, una foto scattata al SOC della console sta facendo discutere di alcune possibili feature mancanti.

A far emergere questo nuovo dettaglio, è stato Fritzchens Fritz, un fotografo che ha prima scattato qualche foto al SOC di PS5 e poi li ha pubblicate sul proprio Twitter per sottolineare ciò che ha scoperto. Come fa notare anche Fritz sul suo profilo, dalle foto che ha scattato sembra che nei componenti interni di PlayStation 5 manchino alcune caratteristiche, facendo diventare di fatto la console non pienamente RDNA 2 come si pensava.

Quel che manca all’appello all’interno di PS5, sembrerebbe essere l’Infinity Cache, una tecnologia AMD che, in parole povere, andrebbe a permettere una gestione dell’aspetto grafico senza la necessità di utilizzare direttamente la RAM. Inoltre, alcuni utenti sotto le foto scattate da Fritz hanno fatto notare come siano separate anche le chache per quanto riguarda la GPU. Il tutto, però, al momento non rende chiaro quali siano le varie implicazioni che porteranno queste differenze, sempre se ce ne saranno in futuro.

A first quick and dirty die-shot of the PS5 APU (better SWIR image will follow). It looks like some Zen 2 FPU parts are missing. pic.twitter.com/PefXCxc3G1 — Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) February 14, 2021

Quel che sembra sempre più chiaro ad oggi, è come in questa nona generazione videoludica sia PS5 che Xbox Series X|S abbiano seguito due vie abbastanza distanti tra di loro. Questo lo possiamo vedere soprattutto nella filosofia con cui sono state costruite le console. Cosa ne pensate di queste foto del SOC di PlayStation 5? Credete che questo tipo di architettura possa limitare la potenza dell’hardware?