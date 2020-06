PS5 superiore a Xbox Series X grazie alla frequenza variabile per uno sviluppatore

Ci siamo quasi, il tempo passa ed inevitabilmente ci ricorda che mancano pochi mesi e finalmente potremmo avere tra le mani le due attesissime console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X. Nonostante il periodo non sia proprio dei migliori visto anche le proteste che stanno accadendo negli Stati Uniti che hanno portato al rinvio di diversi eventi tra cui quello di PS5 che si sarebbe dovuto tenere proprio nella giornata di domani, non mancano ovviamente le speculazioni da parte di insider ed addirittura sviluppatori. Durante una intervista concessa alla redazione di GamingBolt, Marcin Makaj dello studio Moonwalks ha discusso delle potenzialità delle console nextgen ed elogiato la scelta dell’azienda giapponese che ha ricorso alla frequenza variabile per la sua console.

Illustrata durante l’evento di diversi mesi fa, Cerny ha dichiarato che PS5 vanterà un processore Zen 2 con 8 Core a 3.5GHz e una GPU da 10.28 TFLOPs con 36 CUs a 2.23GHz a frequenza variabile. Tale frequenza spingerà la console a erogare una potenza di elaborazione ottimale lasciando che sia la frequenza variabile dell’hardware di PS5 a gestirne i carichi di lavoro in base alle necessità della console stessa. Questa scelta ha portato Makaj ad elogiare la nuova console di casa Sony, ovviamente non sminuendo Xbox Series X dichiarando infatti che: “Entrambe rappresenteranno davvero un buon passo in avanti, soprattutto per quel che riguarda le prestazioni della CPU”.

Lo sviluppatore ha inoltre aggiunto che secondo la sua esperienza è riuscito a lavorare meglio con PS4 invece che con Xbox One e che probabilmente “la situazione si ripeterà anche con le console di prossima generazione”. Ad oggi comunque non sappiamo ancora chi vincerà questa ormai infinita “guerra“, ma siamo certi che sulla carta sono tutte e due a dir poco straordinarie. Ricordiamo ancora una volta che Sony non ha ancora mostrato l’aspetto della sua console posticipando l’evento dedicato in programma per la giornata di domani a sostegno delle proteste negli Stati Uniti. Ovviamente non vediamo l’ora di testare con mano sia PS5 che Xbox Series X e vedere come ci lavoreranno gli sviluppatori in futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Comprerete PS5, Xbox Series X oppure tutte e due? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti le due console di casa Sony e Microsoft.