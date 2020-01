PS5: Mike Ybarra la preferisce alla Xbox Series X

Le console di nuova generazione si stanno pian piano svelando in previsione del loro arrivo sul mercato entro la fine dell’anno. Sono sempre di più le informazioni che trapelano online sulle nuove creature di casa Sony e Microsoft, PS5 e Xbox Series X.

Anche le personalità del mondo videoludico stanno esprimendo il loro parere e le loro preferenze. Tra queste, troviamo il vecchio vice presidente della divisione gaming di Microsoft Mike Ybarra il quale, da grande appassionato di videogiochi e utente molto attivo su Twitter, ha affermato che l’unica console da acquistare sarà PS5 poiché tutti i titoli in arrivo su Xbox saranno perfettamente giocabili anche su PC.

“A chi importa dove si gioca se lo si fa nell’ecosistema Xbox” ha affermato Ybarra con un tweet sul suo account ufficiale. Secondo quest’ultimo ragionamento infatti, tutti i possessori di un PC Gaming dovrebbero acquistare come alternativa o aggiunta in campo console, una PS5.

Sebbene quest’affermazione molto spinta potrebbe far storcere il naso ai fan della grande X, non sono mancati elogi alla società per via del suo Xbox Game Pass, con il quale sin dal lancio della nuova console, i giocatori potranno accedere ad una corposa libreria di giochi resa ancora più ampia dalla presenza della retrocompatibilità.

Ricordiamo che poche settimane fa, lo stesso Ybarra ha tessuto le lodi dell’hardware di PS5 affermandone che “le funzionalità I/O di PS5 potrebbero superare quelle di qualsiasi PC attuale. Ciò che Sony ha mostrato è nella realtà dei fatti, perciò vedremo come andranno le cose. Saranno tempi davvero interessanti“.

E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con Ybarra? Comprerete una PS5 o una Xbox Series X?