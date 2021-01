PS5: Naughty Dog sta sviluppando un fantasy? Spunta una concept art

Fin da quando è stato lanciato sul mercato The Last of Us Parte 2, gli appassionati si sono subito chiesti dove si sarebbe spinta Naughy Dog in futuro. Senza ombra di dubbio, il prossimo gioco della software house californiana vedrà la luce su PS5 e a quanto pare sembra che i primi indizi sulla prossima produzione siano già reperibili online. Giusto qualche giorno fa, Neil Druckmann aveva rilasciato delle curiose dichiarazioni che, secondo molti, erano riferite proprio al nuovo gioco in sviluppo.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato Hyoung Nam, il senior concept artist di Naughty Dog. Grazie alle segnalazione di molti utenti attivissimi, è stata scovata una misteriosa concept art all’interno del portfolio virtuale dell’artista. Insieme a tutta una serie di lavori riconducibili alla saga di The Last of Us, Nam ha di recente postato una concept art che ritrae una donna in contesto fantasy.

Il tutto potrebbe sembrare un semplice esercizio di stile da parte del concept artist, d’altronde basti vagare un po’ sul suo profilo Artstation per vedere molte opere diverse, ma è proprio la didascalia che accompagna la donna fantasy che ha colpito i giocatori. “Ispirazione da un nuovo gioco…sapete di cosa sto parlando”, queste le parole con cui Nam ha accompagnato una delle sue ultime opere nel suo portfolio digitale.

Che si tratti davvero del prossimo gioco di Naughty Dog in uscita su PS5? Difficile dirlo e in realtà, per il momento, non sappiamo a cosa si riferisca il concept artist di Naughty Dog, a differenza di quanto sembra voglia farci credere.

Non ci resta che attendere con pazienza prossime comunicazioni ufficiali da parte di Sony o Naughty Dog. Cosa ne pensate di questa concept art sbucata in rete? Quali aspettative avete per il primo gioco Naughty Dog per PS5? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.