PS5: il nuovo gioco Naughty Dog sarà grandioso, parola di Druckmann

Non è passato ancora un anno intero dall’uscita di The Last of Us Parte 2, che già i fan di Naughty Dog cominciano a domandarsi cosa verrà proposto nel futuro della software house californiana. Risulta ancora troppo presto per assistere ad un annuncio, ma quel che è certo è che la nuova produzione del team vedrà la luce sulla console next-gen di Sony PS5. A sorpresa però, oggi emerge un primo interessante dettaglio su questo misterioso nuovo titolo.

Il primo ad uscire allo scoperto è Neil Druckmann, il co-presidente, e anche scrittore e director di Naughty Dog. Quelle che vi riportiamo quest’oggi sono a tutti gli effetti le primissime parole riguardanti il nuovo gioco di Naughty Dog, e che a quanto pare, è già nelle menti dei creativi che lavorano dentro il team di sviluppo. Con un post su Twitter, Druckmann ha fatto sapere che in questo momento Naughty Dog sta assumendo per diverse posizioni all’interno dello studio, ma non solo.

Come work with us! We're making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021

Quel che fa drizzare subito le antenne degli affezionati di Naughty Dog, sono le affermazioni di Druckmann nel condividere tutta la serie di annunci di lavoro proposti. Come possiamo leggere dal tweet del co-presidente di Naughty Dog, viene detto quando segue: “vieni a lavorare con noi! Stiamo lavorando a qualcosa di fantastico!.” Per il momento non viene menzionato altro, ne di cosa tratta più nello specifico, tantomeno quando ne sapremo di più o se sarà un progetto destinato a PS5.

Non dimentichiamoci però, che Naughty Dog starebbe lavorando anche alla misteriosa modalità multigiocatore stand alone di The Last of Us Parte 2, la quale, secondo alcuni rumor, potrebbe uscire anche su PS5. È ancora troppo presto per conoscere i dettagli del nuovo gioco Naughty Dog, ma cosa vorreste vedere dal team californiano dopo il sequel di The Last of Us? Come pensate che sarà utilizzato l’hardware di PS5 da questi capaci sviluppatori?