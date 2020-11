PS5 non vi è ancora arrivata? Potete già giocarci con PS5 Simulator

Manca ormai sempre meno al lancio di PS5, la nuova console di casa Sony. Si è generato ormai da tempo un certo hype tra gli appassionati del marchio giapponese. Possiamo tranquillamente affermare che uno degli avvenimenti più soddisfacenti nella vita è “scartare” un regalo, o in questo caso una nuova console. Il citofono che suona oppure l’andare direttamente in negozio, portare il grosso scatolone a casa e cominciare a tagliuzzare qua e là. Anche voi provate emozioni contrastanti a riguardo? Del resto sarà anche il periodo, Natale è in dirittura d’arrivo in fondo, e tutto questo crea qualcosa di magico nell’aria, nonostante siamo consapevoli che sarà una festa diversa dagli scorsi anni. In queste ore è spuntato online un nuovo simulatore: PS5 Simulator, che ci permette, almeno in parte, di risolvere il problema dell’attesa.

PS5 Simulator sviluppato da alxgrade è, appunto, un simulatore di PlayStation 5. Consente di ricevere, scartare e montare la nostra nuova console. Nel gioco vestiremo i panni di un utente che la mattina del day1 riceve la propria macchina, dovrà quindi portare avanti diverse missioni con l’obiettivo finale di “attaccarla al televisore ed accenderla”. Un titolo sicuramente assurdo, che sicuramente ci strapperà una sana risata in attesa del lancio ufficiale nel nostro paese, che ricordiamo essere fissato al prossimo 19 novembre.

Per terminare PS5 Simulator ci vogliono circa 10 minuti, un tempo davvero esigo, in effetti alla fine il nostro obiettivo è uno solo: Scartare e montare una console evitando di lanciare per aria il DualSense. Se siete interessati potete scaricare il titolo a questo indirizzo, il link vi porterà direttamente al sito ufficiale dove potrete spulciare eventuali foto o filmati. Se non riuscite più a resistere, vi consigliamo caldamente di provarlo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete riusciti a prenotare PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative alla nuova console di casa Sony.