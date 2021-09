PS5: non avete ancora trovato la console? Vi bastava doppiare Deathloop

L’uscita di Deathloop su PS5 e PC è avvenuta a metà settembre. Se il gioco è stato elogiato da pubblico e critica è anche vero però che in tanti molto probabilmente hanno ancora difficoltà a giocarlo. Questo perché la console di casa Sony è ancora introvabile (nonostante la situazione stia migliorando rispetto al passato) e in molti rischiano di essere tagliati fuori dalla nuova esperienza di Arkane Studios. Questa era la stessa, identica situazione che si è verificata anche al doppiatore statunitense di Colt, che si è ritrovato impossibilitato a giocare al titolo a cui lui stesso è stato coinvolto.

Fortunatamente però si è risolto tutto per il meglio. Come comunicato ad Arkane Studios e Bethesda, Jason Kelley è infatti riuscito finalmente ad accaparrarsi una PS5. C’è però un fatto piuttosto curioso su come la console di casa Sony si è sistemata sotto la sua televisione. E mette al centro della vicenda un terzo incomodo, ovvero Microsoft, che si è resa protagonista di un gesto davvero molto generoso.

La società di Redmond infatti possiede tutto il pacchetto di Zenimax, che include ovviamente anche Bethesda e Arkane Studios. Ed è stato proprio Pete Hines, vice presidente del reparto marketing di Bethesda a trovare e spedire una PS5 a Jason Kelley. Quindi, in qualche modo, si può dire che sia stata proprio Microsoft ad aiutare Kelley a potersi finalmente godere Deathloop.

Ovviamente a seguito di questa grande sorpresa Kelley ha ringraziato tutti coloro che si sono attivati per permettergli di ricevere la PS5 con cui poter finalmente giocare a Deathloop. È comunque curioso come in realtà anche chi prenda parte attivamente alla produzione di un gioco non possa, di questi tempi, potere avere l’occasione di mettere le mani sul prodotto finale. Speriamo vivamente che questa situazione, decisamente paradossale, possa risolvervi nel prima possibile.