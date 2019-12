PS5: un team giapponese sta trattando per creare un nuovo gioco

La gara per la prossima generazione è oramai aperta. Anche se Sony deve ancora mostrare la propria macchina da gioco, PS5 è reale e l’attesa non è poi così lunga. Probabilmente sono molti i team che attualmente sono segretamente al lavoro su giochi per la console giapponese, ma ora possiamo scoprire qualche informazione su uno di essi. Grazie a Twinfinite, infatti, scopriamo che Kadokawa Games è attualmente in trattative con una compagnia non meglio definita.

Più precisamente, il presidente Yoshimi Yasuda ha spiegato che tale società ha richiesto lo sviluppo di un gioco PS5 da parte dello stesso team che ha realizzato God Wars, un gioco di ruolo tattico. Secondo quanto dichiarato, Kadokawa Games è favorevole alla nascita di questo progetto, ma attualmente i dettagli non sono ancora stati definiti, quindi non è detto che lo sviluppo inizi realmente.

Attualmente, inoltre, Kadokawa Games è al lavoro su molteplici progetti legati al franchise di Metal Max (inclusi Metal Max Xeno Reborn e Metal Max Xeno Reborn 2), su un gioco di ruolo strategico a team mecha, chiamato Project Stella, e un titolo non meglio definito noto come “Code Zero”. Inoltre, ad aprile sarà rilasciato anche Root Film in Giappone (per PlayStation 4 e Nintendo Switch), ovvero il secondo capitolo della serie nata con Root Letter.

Anche se il nuovo gioco per PS5 venisse confermato, pare improbabile che possa essere pronto per il D1 della console: mancano poco meno di un anno e non essendo lo sviluppo ancora iniziato pare probabile che dovremo riparlarne almeno nel 2021, se non oltre.