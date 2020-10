PS5: nuovo PS Store, a breve potremo prenotare i giochi next-gen!

Manca ufficialmente un mese al lancio di PS5. La nuova console di casa Sony ha rotto ogni pre order già da parecchio tempo e l’attesa si fa sempre più sentire. Dopo il video presentazione, i titoli in uscita al lancio (tra cui l’attesissimo remake di Demon’s Souls) ed il video della dashboard ufficiale, gli appassionati dell’azienda giapponese non vedono proprio l’ora di testarla con mano.

In vista del lancio, Sony ha deciso di cambiare drasticamente l’aspetto del PS Store che abbiamo potuto conoscere in questi anni. Le immagini dello store “ridisegnato” sono state pubblicate su Reddit e mostrano un design meno caotico con toni leggermente più chiari, come del resto fu già confermato durante lo State of Play dell’interfaccia di PS5. “Riteniamo che il tempo di gioco dei nostri appassionati sia prezioso e per questo dovrebbe essere significativo, per questo tutte le nuove funzionalità che vogliamo offrire sono ispirate a questo concetto fondamentale.” Ha scritto il vicepresidente di Sony Hideaki Nishino.

La nuova User Experience introduce diverse nuove funzionalità progettate per rendere l’esperienza di gioco più divertenti e coinvolgenti. Grazie alle immagini rilasciate su Reddit è possibile però rendersi conto di una interessante novità ad un mese dal lancio di PS5, vale a dire la possibilità di prenotare i giochi next-gen. La cosa che più cade all’occhio è l’assenza di titoli PS Vita e PS3, eliminati dalla versione browser e mobile per dare più spazio appunto ai titoli in uscita per la nuova console. Questo non vuol dire che non si potranno recuperare i titoli del passato, questi potranno essere comprati attraverso le vecchie console nel loro store dedicato. Sony sta progressivamente lanciando il nuovo PS Store in diverse regioni questa settimana, in base alla regione è possibile che questo non sia disponibile ancora.

