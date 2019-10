PS5: svelato per sbaglio il nuovo slogan PlayStation?

PS5 dovrà avere uno slogan tutto suo, al pari di PS4: possibile che sia stato svelato per sbaglio tramite una fotografia dagli studi di Sucker Punch?

Quando si parla di console e videogame, è molto importante che l’offerta sia di qualità e che chi gioca possa ritenersi soddisfatto. Al tempo stesso, non si può negare che parte di ciò che convince un consumatore ad acquistare un prodotto è l’immagine della società che lo vende. È quindi fondamentale creare uno slogan che coinvolta l’utente e lo spinga a preferire il tuo brand. Con PlayStation 4, Sony ha sfruttato molto “Greatness Awaits” e “4 the Players”, ma con l’arrivo di PS5 dovrà per forza di cose proporre qualcosa di nuovo.

Ora, tramite Twitter possiamo vedere il particolare di una fotografia scattata negli uffici di Sucker Punch (inFamous, Ghost of Tsushima) per il lancio di Concrete Genie, dove appare uno slogan mai usato da Sony PlayStation. “Be Amazing. Be Amazed. Be (PlayStation)”, scritto con i quattro simboli che caratterizzano il marchio PlayStation. Uno dei primi pensieri è che si tratti proprio di uno slogan creato per accompagnare gli annunci di PlayStation 5 che già sappiamo arriveranno il prossimo anno.

Ovviamente non è nulla di ufficiale. Inoltre, potrebbe benissimo essere uno slogan pensato per Concrete Genie e non per PS5. Inoltre, è abbastanza lungo e l’utilizzo dei simboli PlayStation lo rendono un po’ complesso da comprendere e sopratutto da pronunciare a voce.

Per ora non abbiamo conferme o smentite a riguardo, quindi possiamo solo prendere atto che tale slogan esiste, anche se non ne conosciamo lo scopo. In ogni caso, Sony dovrà creare qualcosa per PS5, magari giocando con il numero, esattamente come fatto con “4 the player”. Diteci, voi avete qualche idea da suggerire?