PS5: pre-order imminenti? Eric Lempel ci avverte

Recentemente, si è diffusa la voce che i pre-ordini di PS5 fossero imminenti e che Sony avrebbe presto fatto una nuova presentazione, al fine di aprire subito i pre-ordini della sua nuova consolle. Così, però, non è stato. Sony ha garantito che saremo tutti informati con un ampio margine di preavviso, ma non avverrà nel breve periodo.

Nonostante il rumor provenisse da una fonte discutibile, alcune persone – vittime delle false speranze – si sono addirittura affrettate per mettersi in fila davanti ai negozi, per prenotare la loro tanto desiderata console next-gen. Per chiarire ogni dubbio, il giornalista Geoff Keighley ha deciso di porre la domanda direttamente a Eric Lempel – capo della divisione marketing di PlayStation – chiedendogli durante l’ultima diretta a tema DualSense se sia legittimo aspettarsi l’imminente apertura dei pre-ordini di PS5, a questo punto.

“No, sicuramente non accadrà a breve” è l’imperturbabile risposta di Lempel, che chiarisce ogni dubbio. “Ho ricevuto dei messaggi in cui mi informavano che le persone si stavano mettendo in fila davanti ai negozi e non avevo idea del perché! Penso che sia il caso precisare che vi faremo sapere quando si apriranno i pre-order. Non succederà con un preavviso di qualche minuto. A un certo punto, vi diremo noi quando sarà possibile prenotare PS5, quindi non pensate di dover correre nei negozi a mettervi in fila chissà dove, fino a quando non riceverete informazioni ufficiali a riguardo” ci avverte Lempel.

Ancora una volta, dovremo aspettare per sapere finalmente i prezzi delle due versioni PS5 annunciate da Sony. Vi ricordiamo che sarà possibile scegliere quale acquistare tra un modello standard ed uno completamente digitale e privo di lettore Blu-Ray. Perciò, aspettiamo informazioni ufficiali da parte di Sony, che come si evince ha deciso di non sconvolgere il popolo videoludico con annunci in diretta sull’apertura dei preorder – com’è capitato in altri contesti, da parte di altre note società tecnologiche.