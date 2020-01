PS5, un utente di Twitter mostra la presunta console e la schermata di avvio

Con la massima segretezza mantenuta da Sony su PS5 e con la crescente attesa per conoscere l’aspetto reale e i dettagli della console, si moltiplicano giorno dopo giorno presunti leak e indiscrezioni. L’ultima in ordine di tempo arriva dallo sconosciuto utente di Twitter @Sm1LeXZ che ha pubblicato un video che mostra un monitor con una presunta schermata di avvio e quella che sarebbe una versione di PlayStation 5 con un design definito. Ad accompagnare il filmato c’è il messaggio: «Una prima occhiata alla Sony PlayStation 5. È accesa e si sta avviando». Nella schermata viene mostrato anche un codice QR che secondo un altro utente di Twitter, @moTtheWhite, porterebbe a una pagina del sito PlayStation che però non risulta non disponibile.

Fin qui quello che viene mostrato nel video. Bisogna però tenere a mente che data la grande attesa e le poche informazioni su PS5, in questo periodo i presunti, veri o falsi leak sulla console si moltiplicano. Riguardo al filmato mostrato da @Sm1LeXZ verrebbe da chiedersi innanzitutto, come hanno fatto alcuni utenti di Twitter, perché non abbia mostrato più da vicino e nel dettaglio la presunta PS5 dato che sarebbe la prima volta che viene mostrato in quanto al momento si conosce solo il design del kit di sviluppo. In più, dando un’occhiata all’account, l’utente di Twitter iscritto nel giugno del 2013 nonostante i suoi sette anni sul social network segue appena 18 utenti e ancora meno sono i suoi follower, appena 9. Evidentemente un utente evidentemente non molto attivo sul social network.

A first look at the Sony PlayStation 5. It is on and loading. pic.twitter.com/eE1mM8va4s — Sm1Le (@Sm1LeXZ) January 25, 2020

Insomma, meglio prendere questi presunti leak per quello che sono, ovvero segnali e dimostrazioni dell’attesa crescente verso PlayStation 5. I rumor, d’altronde, non risparmiano neanche la data di presentazione della console con diverse ipotesi e teorie dei fan sempre a caccia di indizi per capire quando la nuova console verrà presentata.

Tutto questo, ovviamente, avvantaggia in maniera indiretta Sony non facendo altro che accrescere l’hype verso la presentazione ufficiale della prossima console. Nei giorni scorsi la stessa Sony aveva pubblicato sul proprio account Twitter un’immagine che è stato ipotizzato potesse essere legata a PS5 con alcuni animali e controller. Anche qui la fantasia si è scatenata con i fan che hanno ipotizzato potesse riferirsi agli otto studio interni di Sony ma anche al supporto sino a otto controller della PS5.