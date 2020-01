Sony pubblica una nuova immagine criptica, si riferisce a PS5?

In questi giorni del 2020 ha cominciato a tirare molto forte il vento della next gen. Tra rumor e presunti leak, la reginetta che sta fagocitando la gran parte delle attenzioni dei videogiocatori da tutto il mondo è la prossima console di Sony, PlayStation 5. C’è ancora molto da scoprire a riguardo, ma stando a ciò che si trova sulla rete sembra che il momento in cui verrà presentata la nuova console si avvicini col passare dei giorni.

Nella giornata di oggi è un curioso tweet pubblicato da Sony stessa sul proprio account ufficiale di Twitter ad aver attirato la curiosità degli utenti. La nuova immagine appare particolarmente criptica e mostra otto animali accompagnati da altrettanti controller, e ad accompagnare il tutto c’è la didascalia: “Solo qualche amico che gioca ai videogiochi”.

just some friends playing video games 🎮🐛 🎮🦐

🎮🦕 🎮🐢 🎮🐌 🎮🐄 🎮🐕 🎮🐆 — Sony (@Sony) January 22, 2020

Sotto al tweet si sono subito scatenati gli utenti per provare a mettere insieme le proprie teorie al riguardo e capirci qualcosa di più. C’è che sembra essere fermamente convinto che l’immagine si riferisca a otto studi di sviluppo first party Sony e ai loro rispettivi giochi in fase di sviluppo. Altri vanno più sul vago, pensando che si tratti di un qualcosa che centri con la possibile imminente presentazione di PlayStation 5.

Attualmente rimane tutto ancora avvolto da uno spesso velo di mistero, e fino al momento in cui Sony non rilascerà chiaramente un comunicato di qualunque tipo riguardante l’annuncio di PS5, non possiamo fare altro che speculare in gran compagnia su quel che la prossima generazione di console saprà proporci. Che significato date alla nuova criptica immagine pubblicata da Sony?